una historia que ni siquiera llegó a romance

Susana Zabaleta durante una presentación del espectáculo Se me antoja tu vida en marzo de 2022 (Foto: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images).

Sin conocerla ni oírla, la solo presencia de Susana Zabaleta es la de una mujer poderosa, provocativa, sensual. Con su moldeada voz, ha sido de las revolucionarias que ha defendido hablar públicamente y sin tapujos de la intimidad de las parejas, del goce personal, de reconocer nuestros cuerpos y disfrutar de ellos.

Pero aún con esa apertura con la que siempre se conduce, la estrella de Marea alta evade un tema, una persona en particular, y no es por pena como asegura, sino quizá por la brevedad que tuvo en su vida, aunque para algunos es impensable que aquel hombre siquiera haya tenido algo que ver con la actriz.

“Pues salí”, responde la oriunda de Monclova en el pódcast Cara a cara con Cora cuando se le pregunta si es mito o realidad que tuvo algo que ver con el cantante Ricardo Arjona. “Es un hombre inteligente, sensible, padre, muy padre”.

El acercamiento sucedió a principios de los 1990, cuando el intérprete guatemalteco comenzaba a sonar en las radios latinoamericanas con su “Jesús, verbo no sustantivo” y después con su aclamada “Mujeres” a la que posiblemente se le prestó más atención porque sonaba una y otra vez en fiestas, el centro comercial, supermercados, gasolineras, etcétera.

Y fue ahí cuando nacieron los bandos: o amas u odias a Arjona.

“A primera vista podría tratarse de un revolucionario, uno de esos tipos que, como Manu Chao, tienen costumbres hippies como recorrer el continente en auto stop o escoger como guardaespaldas a una guardia indígena. Pero no se equivoquen, mientras el exlíder de Mano Negra es consecuente con su discurso, el guatemalteco no es más que un producto elaborado por las disqueras para descrestar a solteronas cursis y a torpes aspirantes a filósofos”, escribió el ensayista colombiano Iván Gallo en 2015. Varias críticas como esta también han salido por parte del argentino Fito Páez, el mexicano Alejandro Filio, y miles más de detractores.

Pero años antes de esas severas observaciones, una casi treintañera Zabaleta conoció y se acercó con el futuro ganador del Grammy.

Ricardo Arjona tiene más de 20 millones de discos vendidos (Foto: Samuel de Roman/Getty Images).

Susana ya tenía su fama como cantante de ópera pero buscaba su oportunidad en la música popular y alguien le sugirió el nombre de Ricardo como autor de algún posible material. “Veo a un hombre guapísimo, grandote, traía una melena impresionante. Salimos a cenar, me contó parte de su vida, me enseñó unas mil canciones, me cantó unas 40 para ver cuál se me antojaba cantar”.

Aunque la atracción física era muy fuerte y consideró tener algo formal, desistió de la idea por el carácter del músico. “Es más seductor arriba de un escenario que abajo, yo siento que arriba de un escenario no tiene pena, y dice las cosas y habla; abajo es más hosco, machín, no es un tipo que va a venir y te va a abrir la puerta; no, no es un tipo así, no es un mandilón, es un macho, un machote con botas, y eso también es bonito”, contó en una entrevista.

La ambición de Arjona por comerse al mundo también influyeron en la decisión de Zabaleta de no seguir, como se le escucha decir en una serie de entrevistas recopiladas en un canal dedicado al autor de Te conozco.

De esas entrevistas en las que la intérprete de Mala hablaba con mayor soltura de Arjona, ya casi no hay rastro, al menos no de su romance, pero sí de cómo ella lo apoyó en su carrera musical.

Durante el tiempo que los cantantes se conocieron, Zabaleta estaba en un impasse con su pareja, el cineasta Daniel Gruener. Cuando se reconciliaron, la también conductora consideró que él sería ideal para dirigir los videos de los primeros éxitos de Arjona, “Jesús, verbo no sustantivo” y “Mujeres”. La mancuerna volvió a repetirse para el sencillo “El problema”.

En 2021 Zabaleta volvió a hablar del artista guatemalteco pero ahora sin tanto detalle y negando que sintiera pena por haber tenido algo. “A ver, ¿a ti te daría pena decir que saliste con Ricardo Arjona si es un guapazo, tiene un cuerpazo, un talento increíble?, si tú platicas con él… a ver una cosa son sus canciones. Pero perdóname, el señor es un… no siempre después de eso se platica, hay veces que no se platica”, defendió.

Zabaleta mantuvo una relación de 23 años con Gruener, de los cuales estuvieron casados 17; Arjona ha tenido dos matrimonios.

