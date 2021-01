una historia de viajes a caballo, Gran Depresión y ‘patos cojos’

En los primeros años de la unión este largo periodo tenía un sentido. En un mundo en el que todavía no había ferrocarril ni existía el telégrafo a los candidatos les podía tomar días algo tan sencillo hoy en día como enterarse de que habían sido elegidos. Luego debían trasladarse a la capital con las complicaciones logísticas que conllevaba una movilidad basada todavía en la fuerza de los caballos y muy vulnerable a la meteorología adversa o a las condiciones ambientales. Y, cómo no, también tenían que formar gobierno.

El origen de esta peculiaridad se remonta a finales del siglo XVIII, la infancia de la democracia estadounidense. En aquellos tiempos, los estados podían celebraban las elecciones en cualquiera de los 34 días anteriores al primer miércoles de diciembre, por una razón bastante lógica para la época: eran unas fechas en las que las cosechas ya habían sido recogidas y las duras condiciones ambientales del invierno todavía no habían llegado. En una sociedad en la que la gran mayoría de candidatos y electores se dedicaban de una manera u otra a la agricultura la cuestión no era baladí.

