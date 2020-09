Una hija engaña a su madre quitándole su casa y echándola en plena pandemia

El Alcalde de Linares, Mario Meza se ha hecho eco del asunto cuando ha visto que se viralizaba en redes sociales, “ es lamentable este hecho, me duele, me sorprende que una madre sea desalojada por su hija , vamos a brindar todo el apoyo a la señora Adriana y por los antecedentes que tenemos, lo más probable que la venta de la casa, de la madre a su hija, pueda estar ‘viciada'”, sentenció.

