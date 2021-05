una hidratante de noche, una sombra en crema… ¡y el sorteo de unos Airpods!

Para disfrutar al máximo de esta época en la que el calor todavía no es sofocante y el frío ya empieza a marcharse, es recomendable preparar nuestra cara y nuestro cuerpo con rutinas de belleza que la adecuen al sol, al cloro y a otros factores propios de esta temporada. Respecto a la primera, aunque se debe hacer durante todo el año, ahora no podemos salir de casa sin crema de protección. También debemos tener en cuenta el estado de nuestros pies, ya que con las primeras sandalias llegarán las rutinas de cuidado de talones ; el maquillaje que tenemos en nuestro neceser, pues deberá adaptarse a las tendencias y colores estivales; y el cabello, pues será uno de los que más sufrirá los factores externos.

