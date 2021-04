una guía mínima de libros para adentrarse en su Historia

No solo de Chaves Nogales vivió el periodismo de la época. Este mismo 2021 ha sido publicado el retrato que hiciera de Azaña la periodista Josefina Carabias en Azaña. Los que le llamábamos don Manuel, donde ofrece no solo un perfil del político, sino también una estampa del Madrid de la época y una reivindicación del periodismo femenino de aquellos tiempos.

Las novedades se unen a rescates exitosos como el del sevillano Manuel Chaves Nogales, que decía “haber contraído méritos bastantes para haber sido fusilados por unos y otros”, aguantó en su labor hasta que “el Gobierno de la República abandonó su puesto y se marchó a Valencia, abandoné yo el mío. Ni una hora antes, ni una hora después. Mi condición de ciudadano de la República Española no me obligaba a más ni a menos”. Escribía estas palabras en el prólogo de su obra magna, A sangre y fuego, en la que plasmaba vibrantes estampas de la España en guerra, y donde también afirmaba que “ idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que se partieran España “.

España se acostó monárquica un 12 de abril de 1931 y se despertó republicana el 13, como afirmó a la prensa aquel mismo día el entonces el presidente del Consejo de Ministros, el almirante Aznar-Cabañas. Las elecciones municipales del domingo 12 habían ofrecido un resultado desastroso para los partidos monárquicos en las grandes ciudades y el Gobierno y la Corona entendieron que el país no les respaldaba. Alfonso XIII abandonó el país en la misma noche del 14. Tres días después, el diario ABC publicaba un comunicado de su parte: “ Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo”.

