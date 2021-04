Una filmación reveló que Anthony Álvarez tenía un arma cuando recibió un disparo fatal de la Policía de Chicago

“No podemos vivir en un mundo en el que una infracción de tráfico menor resulte en que alguien sea asesinado”, dijo la alcaldesa Lori Lightfoot el miércoles por la mañana en un evento no relacionado. “Eso no es aceptable para mí y no debería serlo para nadie”.

Lightfoot no dijo lo que muestra el video y la policía no dio a conocer el nombre u otros detalles sobre el oficial que disparó a Álvarez, incluyendo la raza del oficial. Pero un informe policial que la COPA publicó junto con el video lo identificó como Evan Solano, de 29 años, un veterano de seis años en el cuerpo.

