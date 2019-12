Una falsa alarma de sobredosis planta a los servicios de emergencia en casa de Aaron Carter

Lejos de ser un pilar en el que apoyarse para superar sus adicciones , la relación de Aaron con sus hermanos Nick y Angel no es, precisamente, buena. El cantante tiene una orden de alejamiento de Nick, de su esposa y de su hijo, interpuesta por un juez después de que el susodicho asegurase que los iba a matar. No obstante, él siempre ha negado esta afirmación que le ha valido la relación con su hermano.

