Una fábrica de ‘slime’, el sueño de cualquier niño que Amazon hace realidad con este kit para elaborarlo en casa

En el mundo infantil, las tendencias también están a la orden del día y es que, cuando algo se pone de moda entre los pequeños , no hay niño que no insista a sus padres para intentar hacerse con el preciado articulo trendy. Los cromos siempre están en esta lista de productos infantiles populares, aunque, cada año, cambian sus protagonistas. Sin embargo, otro juego ha conseguido quitarles el protagonismo: el slime, una masa viscosa de colores que triunfa entre los niños.

