Una explosión en un gasoducto en Rusia dejó al menos tres muertos

El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikolayev, dijo en declaraciones televisadas que no estaba claro de inmediato cuánto tiempo llevará reparar esa sección cortada por el estallido. La rama regional del gigante ruso del gas natural Gazprom dijo que los volúmenes de tránsito de gas no se vieron afectados por la explosión, ya que los suministros han continuado en enlaces paralelos.

