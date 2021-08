Una estrella paralímpica sobre ruedas moradas y con nombre de Panamá

Este es el segundo ciclo paralímpico de la panameña. En 2016, compitió en los eventos de Rio 2016 solo ocho meses después de lanzar una jabalina por primera vez. “Fue casualidad. Acompañé a unos amigos a sus pruebas para los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015 . El profesor me pidió que practicara jabalina junto a ellos e hiciera una prueba. Lancé y me dijo que solo me faltaba un metro para clasificarme a las olimpiadas de Río”, cuenta la atleta en entrevista telefónica.

