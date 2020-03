Una estrategia para mujeres en la ciencia

La presión social exige ser madre, esposa, ama de casa y profesional ejemplar; mientras que la de los hombres, sólo el éxito profesional y “ayudar” en la casa. Para disminuir la brecha de género en ciencia y en la toma de decisiones de alto nivel, el énfasis ya no debe ser inspirar a las jóvenes, sino apoyar a las profesionales. La prioridad no ha de estar ya en lo que podemos o no hacer como mujeres profesionales; sino en lo que esperamos de nuestros hombres como parejas, como colegas y como ciudadanos.

