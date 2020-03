Una esperanza en tiempos de crisis

Debemos recordar que en algún punto, las redes sociales, la web, los buscadores, los teléfonos inteligentes fueron creados por emprendedores que tuvieron que hacerse un nombre en el mercado y ganar la estabilidad que tienen hoy en día, una estabilidad que nos ha facilitado afrontar este tipo de crisis con conectividad, comunicación y realizar nuestras compras sin salir de la casa. Hoy es innegable la difícil situación que está atravesando el mundo, no obstante, las empresas que optaron por continuar con sus servicios y aquellos nuevos emprendedores que han visto la oportunidad de ser una opción para el mercado ofreciendo soluciones, nos dan una clara fe en nosotros mismos como raza humana, como comenté sobre que la economía se trata de personas tal como lo establece la economía conductual, no hay nada mas humano que mantener viva la esperanza de que hay soluciones ante la adversidad.

Muchos pensaron que por ser “online”, la situación no se mantendría igual a la que estamos acostumbrados. Es cierto, todo cambió, pero algo diferente no quiere decir que sea totalmente malo. La situación inesperada nos demuestra una vez más que la economía es algo incontrolable, ya que la economía se trata de las personas y las personas podemos ser muy impredecibles ante distintas situaciones, tal es el caso de este traslado de lo presencial a lo digital. Que gracias a emprendimientos que antes muy poco volteábamos a ver por no ser negocios “sólidos o grandes” ni siquiera podían ser una opción.Hoy al tener que olvidarnos de los comercios tradicionales, le hemos tenido que brindar la confianza de convertirse en una opción a los emprendimientos pequeños que venden productos en línea. Accesorios, ropa, comida, creadores de páginas web, diseñadores, restaurantes, e incluso organizaciones educativas particulares han visto una mayor posibilidad utilizando plataformas digitales. Todo esto ha abierto nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para otro sector de la economía que estaba dormido, el de los emprendimientos jóvenes, que ahora también están generando ingresos y creando nuevas plazas de empleo, y creo que como un estudiante de negocios el mensaje que esto transmite conlleva de mucha esperanza para aquellos que sueñan con ser empresarios y que incluso una crisis puede ser una oportunidad para emprender.

En febrero, en Panamá así como en muchos países de la región, temíamos que el Covid-19 llegara. En marzo, el virus llega a nuestro país y la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente una pandemia, noticia que como consecuencia ha traído medidas para contener el virus; la principal, la cuarentena a la que la mayoría del pueblo panameño ha tenido que acatarse por seguridad. Una de las mayores preocupaciones entre las personas es la “crisis económica” que tal medida iba a traer, porque la principal característica de una crisis es que el dinero empieza a escasear, es algo evidente debido al cierre de múltiples empresas, las personas al no trabajar no tendrían dinero. A pesar de que el gobierno ha tomado medidas de salud, a nivel de estabilidad económica aún hacen falta ciertas medidas para asegurar la calma y subsistencia entre aquellos que tienen familias que mantener.

