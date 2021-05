Una española, nominada en Europa al convertir las hojas de piña en una alternativa sostenible al cuero

“¿Por qué es más sostenible? En primer lugar porque estamos trabajando con agricultores muy pobres, de Filipinas, con un material que antes no consideraban”, recalca. Además, subraya Carmen Hijosa: “No extraemos materia prima de la tierra, sino que se trata de economía circular. Tenemos un producto que no necesita ni tierra ni agua ni productos químicos, y que da empleo a gente muy humilde”, asegura.

Carmen Hijosa, una asturiana de 69 años pero que lleva 50 años afincada entre Irlanda y Gran Bretaña, donde tiene su Pyme en Londres, ha explicado a 20minutos en qué consiste su invención: “El material que he inventado está hecho con el desecho de las hojas de la piña, que son de alrededor de un metro”. “Estas hojas no tienen mucho valor, normalmente los agricultores las dejan pudrir, pero con ellas se puede producir una fibra que convertimos en un nuevo tejido que llevamos a España desde Filipinas”, recalca.

