Una escuela antivacunas de Miami anunció que no contratará a ningún maestro que haya sido inoculado

A principios de este mes, Centner criticó las medidas de los CDC para frenar la propagación del virus, y dijo que su escuela fue en contra de las directrices desde el momento en que reabrió, en septiembre. “ No seguimos ninguna de las medidas tiránicas que estaban en vigor. No obligué a nuestros niños a llevar mascarilla ”, dijo Centner mientras asistía a un mitin de “Salud y Libertad” de un candidato republicano en el que participaron partidarios del expresidente Donald Trump y críticos de las restricciones de salud pública en Tulsa (Oklahoma).

“Estas vacunas no son virus de COVID vivos”, aclaró la doctora Andrea L. Cox, profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, durante una entrevista telefónica con la AP . “No pueden infectar a las personas que las reciben y tampoco se pueden propagar”, aclaró. Cox también dijo que las vacunas no han provocado abortos en las personas que las recibieron durante el embarazo.

Una escuela privada del sur de Florida fundada por una activista que se opone a las vacunas advirtió a profesores y personal de la institución que no se vacunen contra el COVID-19, advirtiendo que no dará empleo a nadie que haya sido inoculado .

