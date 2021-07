una entrevista en el Wanda se convierte en una pedida de matrimonio

El Wanda Metropolitano es el templo para los rojiblancos, tanto jugadores como aficionados, y este sábado ha vivido un momento muy especial de sus componentes. Marcos Llorente ha sorprendido a su novia Patricia Noarbe con la connivencia del Atlético de Madrid para un momento inolvidable: su pedida de matrimonio.

El futbolista internacional, que acaba de llegar de la Eurocopa, le pidió a su novia que le acompañara al estadio del Atlético para hacer una entrevista. Supuestamente iban a grabar un vídeo para analizar la temporada y cómo Patricia, o ‘Paddy‘, que es su nombre como influencer en asuntos de salud y alimentación, le había ayudado.

Y así empezó el vídeo: a Llorente le preguntan las habituales cosas sobre fútbol, a ella cómo le ha ayudado y le ha apoyado… Todo entraba en el plan, hasta que de repente se pone el asunto algo más romántico. En el videomarcador del estadio empezaron a pasar fotos de cómo ha sido su relación, recuerdos que hicieron que ella empezara a llorar sin poder contenerse hasta que llegó el momento cumbre: según acabó el vídeo, Marcos Llorente se arrodilló, sacó el anillo y le pidió que se casara con él.

“Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”, escribió la próxima esposa de Llorente.

El futbolista y la influencer son pareja desde hace muchos años, pero no se habían decidido a dar el siguiente paso hasta ahora.