Una entrevista con el presidente electo de Uruguay Luis Lacalle Pou

El gobierno entrante también enfrentará problemas económicos. Heredará un déficit presupuestario de un 4,7 por ciento del producto interno bruto aproximadamente y un crecimiento anémico. En parte, esto se debe a que Uruguay tiende a sufrir económicamente cuando Argentina y Brasil atraviesan crisis. Como candidato, Lacalle Pou, cuya postura favorece a los negocios y la austeridad, se comprometió con la disciplina fiscal. Dijo que reducirá mil millones de dólares del gasto público. Prometió que se harán recortes a los empleos y la infraestructura del gobierno, pero no a los servicios en lo que a menudo se considera el estado de bienestar más antiguo de América Latina. No obstante, esas medidas dolerán. Adolfo Garcé, analista político, predice que alcanzar ese objetivo requerirá la eliminación de un tercio de los empleos del sector público.

Pero sus propuestas podrían revivirse, con pequeñas modificaciones. Lacalle Pou dijo que su gobierno tiene la intención de desplegar unidades paramilitares de la Guardia Republicana y crear una nueva Guardia Nacional, así como duplicar algunas condenas por delitos graves. Esto forma parte de un paquete de emergencia para mejorar la seguridad pública, pero también otros sectores como la vivienda, la educación y el presupuesto. Es posible que el nuevo presidente pueda impulsar esas propuestas con el apoyo de los aliados de su coalición. “Esto no será brutal”, insistió Lacalle Pou. “Será decisivo para volver a darles seguridad a las personas”. La oposición no está de acuerdo.

