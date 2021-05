Una encuesta del sector de la hostelería revela la verdad que hay detrás de las cifras de empleo | Noticias Univision Dinero

Ahora Ricci pasa parte de sus días publicando puestos de trabajo para ex alumnos y estudiantes de la FAU. “Lo hago por amor. Y nunca he publicado tantos puestos de trabajo en mis 20 años de carrera”, afirma.

Ricci ha escuchado a varios directores de recursos humanos que dicen que ya han subido el sueldo, han añadido horarios más flexibles, primas de contratación, uniformes gratuitos, comidas gratis, etc.. Aunque no resuelven los problemas por completo, lo están haciendo mejor que otros, dijo.

“Empecé a recibir entre 1,000 y 5,000 correos electrónicos al día en el momento álgido. La gente compartía conmigo sus comentarios de cómo se sentían con su empleador, con el covid-19, con el hecho de ser despedidos por primera vez en su vida”, dijo Ricci. “Y luego, a medida que avanzábamos en junio y julio y empezaban a ser despedidos, compartían esos comentarios, la amargura, la traición, el sentimiento de pérdida y de soledad, etcétera, etcétera. Y cuando digo compartir comentarios, me refiero a miles de ellos, no a un puñado”, añadió.

A pesar de la importante reducción de sueldo, no se arrepiente de haberse trasladado a Carolina del Norte con su mujer y sus tres hijos pequeños. “Es la noche y el día. La empresa Biltmore Farms ha estado aquí durante toda su vida. Es la lealtad al mercado local. Está más orientado a la familia”, dijo. El lema del sitio web de Biltmore Farms es: “Un sentido inspirador del lugar no se produce por sí solo. Hay que cultivarlo”.

