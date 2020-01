Una encerrona contra las plataformas de transporte

La diferencia que hace una frontera en materia legal es importante. El pasado 20 de diciembre, un juez administrativo en Colombia, decidió que la empresa Uber no podía seguir dando sus servicios en el vecino país, porque al no tener un límite de certificados, ni tarifas fijas, y además podían usar vehículos particulares, todo esto violaba la competencia con el transporte selectivo colombiano. El juez ordenó a la empresa cesar sus servicios. Uber anunció que el 31 de enero apagará su plataforma en Colombia.

You May Also Like