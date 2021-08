Una enamorada del deporte adaptado

Hace 12 años, Iveth Valdés transitaba en automóvil junto a sus tres hijos por el sector de Loma Campana cuando, de repente, la tragedia se les atravesó en el camino.

Un accidente de tránsito en el que se verían involucrados le marcaría la vida a los miembros de esa familia para siempre.

En aquel accidente, la peor parte se la llevó Valdés: sufrió una lesión medular, que la dejó parapléjica y obligada a pasar el resto de su vida sobre una silla de ruedas.

El más pequeño de sus hijos, que para entonces tenía 2 años de edad, quedó con algunas secuelas, mientras que la mayor y el del medio, en ese momento con 10 y 5 años, respectivamente, afortunadamente no sufrieron más que el susto.

Obviamente, aquel suceso no fue un golpe fácil para Iveth Valdés y los suyos, pero más que derrumbarla, terminó fortaleciéndola.

“Realmente, yo no tuve el proceso de duelo que generalmente tienen las personas con discapacidad, ya que al tener tres hijos no me enfoqué en mi condición, sino en que mis hijos debían seguir teniendo una vida normal, independientemente de mi condición”, comentó a La Prensa.

“Así que me dije que yo iba a vivir, no a sobrevivir. Que iba a vivir con mi discapacidad, no a pesar de ella, y eso fue lo que hice. Convertí mi silla en un accesorio más y seguí adelante”, recalcó.

Iveth compite en la disciplina de lanzamiento de jabalina F55. Archivo

Conoce el deporte

Hasta antes de su accidente, el deporte no era una opción de vida para Valdés. No le gustaban. No eran su mundo. Eso, hasta que conoció a Luis Espinoza, presidente de la Asociación Panameña de Deportes en Sillas de Ruedas.

“Luis y su esposa me invitaron a formar parte de la asociación. Inicialmente, me llevaron al baloncesto en sillas de ruedas, pero no me gustó. Luego, el segundo contacto fue para la Carrera Nacional sobre Sillas de Rueda y eso sí me gustó. Corrí y ya me conecté con ellos”, recordó.

Más tarde, en el año 2015, mientras un grupo de atletas se preparaba para ir a los Parapanamericanos, a Valdés le mostraron lo que era un ciclo paralímpico, los vio competir y uno de los entrenadores se le acercó para pedirle que hiciese una prueba con la jabalina.

“Al inicio, le dije que eso nada que ver conmigo, pero hice la prueba y sin ninguna práctica lancé 12 metros y me dijeron que se necesitaba 13 para ir a Río”, recordó.

A Valdés la prepararon durante tres meses y luego la enviaron a una competencia en Ecuador, en la que, pese a ser su primer evento de nivel, consiguió su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Valdés aceptó que fue a Río sin realmente comprender lo que eran unos Juegos Paralímpicos.

“Recuerdo haber ido y decirle al profesor: ‘mira, allí están los atletas’. Y él me respondía: ‘pero, tú también eres una atleta’. No me lo creía, no lo entendía”, dijo.

Cinco años después y siendo una de los tres atletas panameños que están clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Iveth Valdés asegura tener mucho más claro qué es ser atleta.

“Ahora entiendo mejor los sacrificios que eso implica y por eso me he enamorado del deporte paralímpico”, declaró.

Sus hijos María Gabriela, José Manuel y Éric Alexander siempre han sido el motor de su existir. Cortesía – Familia Valdés

Un ciclo completo

Para esta ocasión, Valdés logró hacer el ciclo completo. Estuvo en el Paracentroamericano; fue al Parapanamericano, a cuatro Gran Prix y al Mundial de Dubai.

Su meta en Tokio es mejorar lo que hizo en Brasil. En aquel momento, su mejor lance fue de 13.63 metros y quedó en la posición número 11. A tierras asiáticas clasificó con una marca de 14.29 metros.

Pero conseguirlo no le será fácil, pues debido a la pandemia la preparación ha sido más complicada.

“Entendiendo que, en circunstancias normales, ya es difícil la preparación de los atletas con discapacidad, en época de pandemia ha sido mucho más complicado, pues somos más propensos a tener complicaciones con el virus”, detalló.

Aún así, tanto Iveth Valdés como el velocista Jhan Wisdom (400 metros planos T20) y Rey Dimas (para powerlifting 72 kg) viajarán el próximo martes 17 a tierras niponas con la mentalidad de darlo todo en esos Paralímpicos y dejar el nombre de Panamá bien en alto.





