Una empresa de fotografía se niega a reembolsarle el dinero al novio tras la muerte de su prometida

Estaba previsto que la boda se celebrara este mes de mayo, sin embargo, la novia perdió la vida el pasado 3 de febrero en un accidente de coche, una tragedia que no ha conmovido a Copper Stallion Media, que se ha negado a devolverle a Montney el depósito de 1.800 dólares (1.600 euros) que pagó con su prometida alegando que “todos nuestros contratos de boda no son reembolsables “.

