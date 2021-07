Una empresa de comunicación habría ofrecido 40.000 euros al mes a Rocío Carrasco por llevar sus redes sociales

De momento, Rocío Carrasco se mantiene ajena a estas plataformas, aunque en su llegada a Sálvame confesó sus ganas de trabajar como parte de retomar su viva normal. Sin embargo, al margen de su sección en el programa de Telecinco, la ex de Antonio David no ha estado pensando en rentabilizar su triunfo, sino que de momento ha decidido donar a organizaciones feministas lo recaudado de la subasta de su mítico traje fucsia .

