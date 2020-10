Una elección particularmente desafiante para los canales de televisión de Estados Unidos

“Si no hay un ganador en la noche de las elecciones, eso no significa que algo esté mal”, dijo.

Vanita Gupta, presidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos Leadership Conference on Civil and Human Rights, mostró públicamente su preocupación por que Fox News, el canal de noticias más visto en Estados Unidos y con tendencia conservadora, ceda ante Trump y anuncie prematuramente un resultado.

“¿Declararán los medios estadounidenses al ganador correcto la noche de la elección? No cuenten con ello”, escribieron, en una columna en The Guardian , varios expresidentes de la American Political Science Association.

