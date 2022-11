Una egiptóloga española descubre en Mallorca fragmentos del primer texto filosófico de la humanidad

La arqueología no se ocupa sólo de objetos y la alicantina es una especie de Indiana Jones de los textos. “Me parece que es importante dar difusión también a los textos, ya que en Egiptología sólo parece darse importancia a las excavaciones arqueológicas. Los textos son fundamentales para entender el pensamiento egipcio “, nos explica. Y de ello se ocupa, con ánimo didáctico, en su canal de YouTube: The Egyptological Bibliophile.

Porque la española, profesora de griego antiguo y egipcio clásico en la Universidad de Liverpool, es joven, apenas 36 años, pero ya una eminencia en su campo. Su investigación se centra en la literatura, la religión, la filosofía y la sociedad del Egipto grecorromano , labor que compagina con el trabajo de campo en Egipto desde 2007. Es autora de The Egyptian Priests of the Graeco-Roman Period, un libro que ofrece una versión distinta de las funciones de los sacerdotes egipcios en el periodo grecorromano.

Cualquier bibliografía que trate sobre literatura egipcia antigua no está completa si no menciona los papiros de Mallorca”

El descubrimiento lo hizo en 2015 y ya en 2017 salió publicado en una de las revistas egiptológicas más importantes, el Zeitschrift für Ägyptische Sprache. “Desde entonces, ha recibido mucha atención por parte de egiptólogos en todo el mundo, y cualquier bibliografía que trate sobre literatura egipcia antigua no está completa si no menciona los papiros de Mallorca”, comenta Escolano-Poveda a 20 minutos.

