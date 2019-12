Una economía con el comercio encadenado

El país ha firmado más de una veintena de tratados de libre comercio con importantes socios internacionales, pero no se han dado los movimientos empresariales que han sucedido en otros países con estos instrumentos legales. Desde México hasta Costa Rica, los tratados comerciales con Estados Unidos causaron la llegada de las cadenas de hipermercados estadounidenses que han podido entrar y establecerse, o adquirir un socio local. En Panamá, esto no ha sido posible. La consecuencia es menor generación de empleos, falta de competencia en ciertas actividades comerciales, lo que mantiene los precios altos y, por supuesto, se le resta competitividad a toda la economía por que no se incorporan las prácticas más modernas de manejo de inventario, producción más limpia o de oferta de productos más actualizada.

