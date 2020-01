Una economía a toda máquina

Este compás de crecimiento acelerado tenderá a reducirse entre un 6.5% a un 7.5%, según analistas, y ello se debe a tres factores principalmente: un convulsionado contexto externo que impactará al país desde distintos frentes y que reducirá la llegada de inversión extranjera; además, los bancos no podrán mantener el mismo ritmo de expansión del crédito y el gobierno deberá ejercer control sobre el endeudamiento público; y el dinero prestado por la banca local ya no es líquido, lo que creará cierto grado de restricción financiera e incremento del costo del dinero para los operadores locales.

