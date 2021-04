Una dosis de Pfizer aumenta la protección contra las variantes, pero solo en infectados

“Nuestros resultados muestran que las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna, y que no se han infectado previamente con el SARS-CoV-2, no están totalmente protegidas contra las variantes circulantes que son motivo de preocupación. Este estudio pone de manifiesto la importancia de poner en marcha las segundas dosis de la vacuna para proteger a la población”, explica la líder de la investigación, Rosemary Boyton.

You May Also Like