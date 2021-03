Una dosis baja de aspirina puede reducir el riesgo de morir por coronavirus

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica The FEBS Journal, refirieron que el uso de la aspirina se asoció con una probabilidad del 29 por ciento menos de infectarse por el SARS-CoV-2, en comparación con personas que no usaban este medicamento.

En el estudio se incluyeron más de 400 pacientes ingresados entre marzo y julio de 2020 en hospitales de todo Estados Unidos . Tras ajustar los datos demográficos y las comorbilidades, el uso de la ‘Aspirina’ se asoció a un menor riesgo de ventilación mecánica (reducción del 44%), de ingreso en la UCI (reducción del 43%) y de mortalidad intrahospitalaria (reducción del 47%). No hubo diferencias en cuanto a hemorragias mayores o trombosis manifiestas entre los usuarios y los no usuarios y los no usuarios de Aspirina.

