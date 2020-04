Una doctora pierde la custodia de su hija de 4 años por tratar a pacientes con coronavirus

“No abandonaré a mi equipo de trabajo ni a los pacientes que me buscarán cada vez más para salvar sus vidas en las próximas semanas, pero es una tortura”. Por el momento, madre e hija solo podrán tener contacto por videollamada, algo que considera completamente injusto porque, si aún estuviera casada “podía ir a casa con mi hija , nadie podría decirme que no debería hacer eso”.

Su defensa argumentó ante el juez que no es la primera vez que Greene trata enfermedades contagiosas y peligrosas y su hija nunca se ha visto afectada por esto. Además, la médica también ha informado que el hospital en el que trabaja cuenta con todo el equipo de protección necesario, aunque no ha sido suficiente para mantener la custodia compartida.

You May Also Like