Una docena de seres inteligentes

A la par se me transforma el buen ánimo cuando al escuchar de economía pienso en la pésima repartición de las riquezas que existe en el mundo y en particular en Panamá, donde a los gobiernos de turno les encanta hablar de crecimiento y olvidan que ese dinero, que supuestamente fluye en abundancia por el istmo, llega a unos pocos y esos pocos generalmente son los mismos.

Debe ser algo personal, pero cuando en estos tiempos me hablan de economía y economistas me deprimo y me enojo más de lo usual.

