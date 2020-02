Una docena de casos se afectaría si se aprueba el proyecto de ley 50

El MP, a través de la fiscal de circuito Tania Saavedra, ha dicho que la propuesta no ayuda a la liquidación del sistema inquisitivo. Cuestionó que se quiera revivir un libro derogado del Código Judicial , y dejó claro que de aprobarse el documento, en la práctica no se podría aplicar ninguna medida cautelar en el sistema inquisitivo.

