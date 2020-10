Una desafiante misión al Polo Norte

Cientos de investigadores de 20 países se turnaron en el Polarstern para la misión MOSAiC, un acrónimo del Observatorio multidisciplinario de deriva para el estudio del clima ártico (Observatory for the Study of Arctic Climate, originalmente en inglés). Dirigida por el Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina de Alemania, fue la primera expedición en la historia moderna en pasar todo un invierno cerca del Polo Norte. La misión, que contaba con un presupuesto de más de 140 millones de euros (US$165 millones), finalizó el 12 de octubre tras 389 días en el mar.

