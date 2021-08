Una decisión europea sobre la vacunación obligatoria

En su decisión del caso Vavricka, el TEDH tomó en consideración múltiples aspectos, pero en particular, los siguientes pilares del fallo fueron fundamentales: el interés superior del menor es más importante que las decisiones sobre la libertad individual de los padres o tutores, así como la salud pública de terceros es una causal justificada para infringir los derechos individuales de una persona que no quiere vacunarse, ya que su decisión afecta a toda la comunidad.

