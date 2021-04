Una década del paradigma Ayudinga

Ayudinga se caracteriza por no parecerse a nadie. No son clases de matemática en formato de video. Son espacios de colaboración que aportan contexto a los aprendizajes, haciéndolos pertinentes. Incluyen el humor y la empatía. Quienes ofrecen las clases son jóvenes, voluntarios todos. Llevan a cabo lo que mejor saben hacer: ayudar. Técnicamente, lo que hace la diferencia entre otras plataformas educativas y Ayudinga son los jóvenes maestros; la pertinencia de sus explicaciones; el uso de la herramienta del humor; el empleo de un lenguaje familiar para los usuarios y la estrategia de comunicación bidireccional con los beneficiarios. Enseñan con emoción . Al emocionar a sus alumnos cibernautas, logran que haya aprendizaje significativo. Ya no aprenden para el examen; aprenden para la vida. Se desmitifica que la matemática y las ciencias exactas son aburridas y complejas. Los profesores son chicos muy similares en edad a quienes aprenden con ellos. Hay mujeres haciendo la diferencia, dando clases, desmitificando la supuesta debilidad femenina en las ciencias exactas.

