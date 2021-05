Una década de Ayudinga | La Prensa Panamá

Johel sabe que los jóvenes como él ya no son el futuro, sino el presente. “Antes se decía que la educación era un tema que no se podía arreglar y aquí estamos”.

José Alejandro “Jackson” Rodríguez fue el primero en aliarse con Johel, en 2015. Ha visto el proyecto crecer y asegura, que si no fuera por las puertas que la abrió Ayudinga, no sería quien es hoy ni estaría donde está. “Ayudinga es un espacio donde te sientes libre”, dice Jackson.

No obstante, tras el cierre de las escuelas el 10 de marzo de 2020, tras la primera muerte por Covid-19 en Panamá, Ayudinga estuvo preparado para apoyar. Eso, sin pedir nada a cambio. La voluntad de que la educación no se detuviera resultó en 707 horas de clases en vivo transmitidas desde la sede de Ayudinga.

