Una de las víctimas del gobernador Andrew Cuomo rompió el silencio: “Lo que me hizo es un crimen”

(c) 2021, The Washington Post · Por: Amy B Wang, Josh Dawsey

“Tratamos a las víctimas de la misma manera. Investigamos lo mismo. Este tiene más ojos puestos”, dijo Apple el sábado. “ No voy a apresurarme por quién es [Cuomo] y no voy a retrasarlo por quién es ”.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, cuestionó el relato del asistente sobre el tanteo en los senos en una conferencia de prensa el viernes. Dijo que una reconstrucción de los hechos del 16 de noviembre, una posible fecha del incidente que figura en el informe, mostró que la asistente estuvo en un piso diferente al del gobernador durante gran parte del día y que no se fue abruptamente, sino que se ofreció para seguir trabajando hasta tarde en la mansión. El informe del fiscal general señala que Commisso no estaba seguro de la fecha del incidente. Pero Glavin dijo que los registros muestran que el 16 de noviembre fue el único día de ese mes en que el asistente ingresó a la mansión.

En una entrevista conjunta con This Morning de CBS y el Albany Times Union que saldrá al aire el lunes, Commisso dijo que era la “Asistente Ejecutiva # 1”. El domingo se mostró una vista previa de la entrevista en Face the Nation de CBS.

