Una de las sobrevivientes de la orquesta de Auschwitz fallece

Después de la guerra, viajó a Palestina y vivió durante casi 15 años en Israel, antes de regresar a Alemania, donde desde hace años contaba su historia y en los últimos años advertía contra el ascenso de la extrema derecha. “Los que hemos vivido esto [la deportación], sabemos que no existen las palabras adecuadas para describir lo grave que es”, insistía, citando en particular el movimiento xenófobo y antimusulmán Pegida y el partido de extrema derecha AfD.

You May Also Like