Una de las principales activistas de Cuba se marchó a Estados Unidos alegando ‘presiones’ del gobierno

“La Seguridad del Estado, arbitrariamente, me ha dicho que no me van a permitir llegar al aeropuerto, porque esto (la invitación) les parece una burla de los americanos al país”, denunció entonces González a la AFP vía telefónica.

Semanas atrás González había denunciado haber sido advertida por la policía de no acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebró en Los Ángeles este mes de junio y a la que el gobierno cubano no fue invitado. González participó de manera virtual.

En el momento en que vean este mensaje habré llegado a Estados Unidos. Este viaje es una decisión que he tomado a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones que recibí ese día. La tomé de manera muy apresurada y se le he comentado a muy pocas personas.

