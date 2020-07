“Una de las cosas que más me marcó fue cuando fui a calentarme la comida y nos habían cortado la luz”

Por suerte para él, ha conseguido ese objetivo familiar que tanto se repite: hacer que sus padres no trabajen. “Después de tantos años trabajando les dije que no quería que siguieran trabajando . Mi madre siguió pero ahora se está haciendo mayor, tiene problemas de espalda y lo ha dejado. Mi padre sí está ayudando a montar un colegio a los chavales de mi pueblo”, explicó.

“Más que como presión lo usaba como motivación. Poder darle a mi familia esa vida que nos merecemos me daba mucha motivación . Quería que mis padres no trabajasen. Por eso he tenido tanta hambre por mejorar y soy el jugador que soy”.

“Mi madre tenía que trabajar y nos dejaba la comida a medio hacer. Fui a calentar la comida que nos había dejado mi madre y nos habían cortado la luz . No funcionaba. Eso me marcó”, confiesa.

