Una de las canciones del Benidorm Fest, ‘Uff!’, de E’FEMME, podría superar el límite de letra en inglés y estar incumpliendo las bases

Las bases del Benidorm Fest dicen que la letra de las canciones candidatas deberán “incluir letra (no pudiéndose incluir canciones exclusivamente instrumentales), en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España. También se aceptan canciones con algunos fragmentos en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre y cuando tales fragmentos no superen el 40% del total de la letra de la canción “.

You May Also Like