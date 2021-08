Una “considerable bajada de sueldo” de Piqué permite al Barça inscribir a dos fichajes… pero LaLiga les advierte

“La documentación sobre estas inscripciones no había sido remitida por el FC Barcelona en el momento de su comunicación pública, si no en la tarde de hoy , tras avisar LaLiga de este hecho al club. La documentación está siendo revisada por los equipos de Control Económico y de Competiciones de LaLiga para comprobar que cumple con la normativa exigida”, informaron este sábado

You May Also Like