Una computadora portátil para emprendedores que trabajan desde el hogar

Un detalle del que se habla poco, es de la memoria interna y facilidad de tu computadora para mantener y desarrollar las aplicaciones que utilices para tu negocio, esto no será un problema con la Matebook D15, que cuenta con el procesador AMD Ryzen, que acelera y mejora el rendimiento para tener como resultado, un sistema óptimo para disfrutar de las mejores y más complejas aplicaciones. Otro elemento a favor de esta laptop, es su velocidad de lectura y escritura. No más computadoras congeladas.

