Una compañera de Nilofar Bayat en la selección de baloncesto en silla de ruedas pide auxilio desde Afganistán

“Hola, soy Latifa Sakhizadeh , una de las jugadoras del equipo nacional afgano de baloncesto en silla de ruedas. Por favor, ayudadme. Mi vida no está segura. La seguridad de mi país no es buena, los talibanes me matarán”, dice, en inglés, el “angustioso” correo electrónico que ha recibido hoy el club vasco.

