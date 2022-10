una clara brecha entre territorios y la división en la Iglesia

“Lula ha sido ya presidente y durante su mandato la economía de Brasil creció mucho, se rodeó de empresarios y fue ortodoxo. No genera ningún miedo a los empresarios y las entidades financieras. Eso quizá sería diferente si no hubiera sido ya presidente”, añade el analista. Es por ello que “Lula es una opción más moderada de lo que se piensa desde fuera”. No calificaría Puig por ejemplo al PT “como un partido de ultraizquierda”, aunque sí mantiene cierta sombra de la corrupción. “Para mucha gente es parte de esa corrupción”.

“Hay un 6% de indecisos, así que atendiendo a ese dato podría ganar cualquiera de los dos. Son unas elecciones mucho más ajustadas de lo que pensábamos”, continúa, pero no ve unos comicios marcados por las clases sociales. “Ten en cuenta que el porcentaje de evangelistas (un 30%) son de clases bajas y en cambio apoyan a Bolsonaro” , por lo que la clase social no es algo que para Puig sea tan decisivo. “Por ejemplo, el presidente que lleva Lula es de centroderecha”, rememora. Así, dice, “no es tan claro que la clase social marque” la cita con las urnas.

No hay un único Brasil. Tampoco dos. Pero sí son dos los modelos que se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones , con Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro como los dos últimos en estar en liza y que además presentan dos proyectos de país completamente diferentes. La foto de Brasil es compleja, con muchos matices que entender para saber qué puede pasar en las urnas. ¿Quién vota a quién y, sobre todo, por qué? La división, las clases sociales, los discursos polarizadores y dos ideologías que no tienen nada que ver marcan los comicios.

