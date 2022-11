Una ciudad que se viene a menos

Mejore la propina al chico que le carga el supermercado. Ayude a la persona que está delante de usted en la farmacia y no puede comprar todas sus medicinas. Dele su tiempo a los ancianos, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad y a los migrantes que pasan por nuestro país. Usted tiene ropa muy buena que no usa, también tiene zapatos que les pueden servir a otras personas.

Haga algo por la gente que menos tiene, incluso si usted siente que le falta todo encontrará a alguien que le falte más. No se trata de caridad, si no de empatía y solidaridad.

Tómese la molestia de apoyar algún emprendimiento regularmente. Esto no es comprarle una galleta a nadie en la calle, si no abrirle su cartera a las emprendedoras y emprendedores que mantuvieron este país andando durante la pandemia.

Tenemos una generación de jóvenes urbanos que no han terminado su educación, que no conocen un empleo fijo y que no tienen familia.

La ciudad de Panamá no es una ciudad amistosa y mucho menos cordial. Es una ciudad naturalmente agresiva como lo son usualmente las ciudades portuarias. Esta no es una ciudad con grandes bulevares o frescas alamedas, esta es una ciudad de cemento y acero.

