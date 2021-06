una ciudad entera vacunada demuestra que inmunizar al 75% controla la pandemia

Para los investigadores, esto demuestra la utilidad de la vacuna no solo como medida de protección individual, sino también como estrategia de salud pública. Los datos epidemiológicos ya empezaban a descender de manera prometedora con un 50% de vacunación, y con el 75% la pandemia podía considerarse controlada , con un descenso importante en los grupos no vacunados e, incluso, en poblaciones vecinas en las que un número importante de residentes se desplaza con regularidad a Serrana.

You May Also Like