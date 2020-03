Una casa de apuestas ofrece sus cuotas para el torneo de Ibai… y este les responde con un zasca

“¿Los expertos en qué se basan para hacer las cuotas ? Si no sabemos como juegan al FIFA más de la mitad de los participantes” cuestionaba Ibai. Y es que las cotizaciones de uno y otro no se pueden reflejar en la realidad ya que no hay una correlación entre el nivel de los jugadores , como apunta el organizador. Por ejemplo, Marcos Llorente parte como favorito frente a Carlos Clerc, ganador de la Mambo Cup que enfrentaba a varios de los mejores jugadores de FIFA.

