una carrera en el paraíso vigilada por ángeles de la guarda

Ferrán queda al mando de toda la logística, más de 80 personas , comunicación por radio y satélite, bomberos, mossos, voluntarios, transportes… y podríamos seguir enumerando tres o cuatro líneas más. La tecnología echa también una mano importante, a él y a los atletas, para que todo discurra sin sobresaltos: “Con el software de livetrail hacemos un seguimiento al atleta y nos va prediciendo su tiempo de paso por cada punto. Si el atleta tarda en llegar se van activando sistemas de alertas: le llamamos a él si vemos que no llega, llamamos a los atletas de alrededor si él no contesta y, si seguimos sin localizarlo, mandamos un equipo médico. El corredor tiene que disfrutar con seguridad , limitando los riesgos”.

El tópico de la imprudencia no tarda en salir en la conversación: “Hay una mayoría responsable, pero también te puedes encontrar a alguien que se enfada por tener que llevar la manta térmica, 100 gramos que te pueden salvar la vida allí arriba. También se ha producido un fenómeno y es el trasvase de muchos atletas de asfalto a la montaña, y muchos no saben lo que es la montaña “.

Todo el valle está repartido y medido en cuadrículas que los equipos conocen de memoria, para acudir de inmediato cuando llega la alerta, que llegará. “ Están preparados para cualquier tipo de urgencia, fracturas, abrir vías, todo tipo de crisis “. Y es Salva el encargado de tomar las decisiones vitales, y en apenas segundos: “Cuando me llaman los médicos o los corredores yo les escucho y decido un tratamiento determinado o si hace falta una evacuación. Puede ser simple cansancio, heridas, un estómago cerrado o algo más grave y hay que saber decidir porque a veces los corredores son un poco quejicas y te exigen una evacuación por una torcedura. No se puede movilizar al helicóptero por algo así, porque imagínate que algún atleta tiene un problema más grave”.

