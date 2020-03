Una caricatura de Greta Thunberg siendo abusada provoca una oleada de críticas contra la petrolera canadiense X-Site

La Policía canadiense determinó que “la calcomanía no cumple con los elementos de pornografía infantil ni representa un acto no consensuado que sería una amenaza directa para la persona”, por lo que ha rechazado presentar cargos. Sin embargo, ello no ha impedido que prominentes políticos de Alberta se hayan hecho eco de la denuncia social, entre ellos la ministra de cultura y el primer ministro de Alberta, Jason Kenney.

You May Also Like