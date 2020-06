Una caravana de 16 kilómetros de coches reclama soluciones para evitar el cierre de Alcoa

Sobre las medidas del Gobierno central para favorecer los PPA (contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo), para los que el viernes el Consejo de Ministros aprobó crear un fondo de reserva de garantía para entidades electrointensivas, Zan consideró que no resuelven los problemas de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao. “Funcionan a dos años vista. No son tan fáciles de plantear”, indicó y señaló que “de poco sirven si no vienen en una legislación concreta”.

