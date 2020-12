una buena opción para hacer tu tele smart tv a un precio con el que es difícil competir

​Lo peor: este modelo no es compatible con la reproducción streaming 4K, aunque muy probablemente si lo quieres para hacer de tu televisor una smart tv significa que es lo suficientemente antigua como para no ser 4K (y si quieres 4K, hay un Fire TV Stick para ello). ​

La versión de 2020 ofrece compatibilidad con sonido Dolby Atmos y resolución Full HD 1080p 60fps , compatible con HDR10, HDR10+ y HLG. Es decir: este Fire TV Stick no reproducirá los contenidos en 4K -para eso hay otro Stick que sí lo hace, aunque no ha recibido actualización este 2020 y es de 2018-.

